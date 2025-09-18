Choc en Syrie : le producteur de « Bab El Hara » Mohamed Qabandh kidnappé à Damas

L’annonce de l’enlèvement de l’homme d’affaires et producteur syrien Mohamed Qabandh, connu notamment pour avoir produit la célèbre série « Bab El Hara », a provoqué une vive onde de choc dans les milieux artistiques et sur les réseaux sociaux.

Selon le témoignage de son fils, Aïham Qabandh, l’incident s’est produit le mercredi 17 septembre 2025 devant le siège de la société Qabandi Production à Qodsaya, près de Damas, lorsque des individus déguisés en agents de sécurité ont intercepté son père avant de l’emmener vers une destination inconnue. Tandis que la famille affirme n’avoir reçu aucune information officielle sur son sort, le porte-parole du ministère syrien de l’Intérieur, Nour Eddine Al-Baba, a nié catégoriquement toute implication des autorités, précisant qu’aucune arrestation n’avait eu lieu en dehors des procédures légales.

Les premières investigations tendent à confirmer qu’il s’agirait d’un enlèvement orchestré par un groupe criminel se faisant passer pour des agents de sécurité afin de soutirer une rançon et de ternir l’image du ministère. Les autorités syriennes ont assuré que l’affaire était suivie avec sérieux et que les recherches pour retrouver les ravisseurs étaient en cours.