Ben Arous : le pont de l’Oued Meliane sera livré avant fin 2025

Le chantier du pont de l’Oued Meliane, situé sur la route régionale n°36 à Ben Arous, devrait être achevé d’ici la fin de l’année 2025, selon l’engagement pris par l’entreprise en charge du projet.

Ce chantier, jugé essentiel pour désengorger la circulation dans une zone stratégique, avait accusé des retards dus notamment au déplacement des réseaux publics et à la libération du terrain. Lors d’une visite de terrain, le gouverneur Abdelhamid Boukadida a insisté sur le respect strict des délais et sur l’accélération du rythme des travaux.

D’un coût estimé à 5,5 millions de dinars, le projet prévoit la construction d’un pont de 72 mètres et l’aménagement de 750 mètres de voirie, une infrastructure qui devrait considérablement améliorer la fluidité du trafic et renforcer la sécurité routière dans la région.