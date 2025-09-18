Béja : Aménagement d’un nouvel espace destiné aux marchands ambulants

Le projet d’aménagement du nouvel espace destiné à l’accueil de 100 marchands ambulants dans la ville de Béja vient d’être lancé.

Le secrétaire général de la municipalité de Béja, Faouzi Nefzi a indiqué à l’Agence TAP que les travaux concernent, notamment, le revêtement du sol, la rénovation du réseau d’éclairage et l’entretien de la clôture au niveau du site du projet.

Il a ajouté que la fin du chantier de ce projet, qui vise à mettre un terme à l’occupation anarchique de la voie publique dans la région, est prévue dans les mois à venir.