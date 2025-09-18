Affaire de corruption : rejet de la demande de libération de Taïeb Rached, Nejib Ben Ismaïl et d’un ex-magistrat

La première chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a décidé de rejeter la demande de libération de l’ancien premier président de la Cour de cassation, Taïeb Rached, de l’homme d’affaires Nejib Ben Ismaïl ainsi que d’un magistrat révoqué.

Leur procès, aux côtés d’autres prévenus, a été reporté au 9 octobre prochain. Ils sont poursuivis pour des accusations graves, notamment la formation d’une entente en vue de blanchir de l’argent en exploitant les facilités offertes par leurs fonctions professionnelles et sociales, ainsi que pour corruption et les motivations y afférentes, selon les informations rapportées par la radio Mosaïque FM.