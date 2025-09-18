Accidents du travail : nouveaux droits pour les victimes en Tunisie

Un arrêté ministériel conjoint, publié ce mercredi au Journal officiel n°115, a été signé par le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Santé afin de renforcer la protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Selon Lotfi Mahjoub, directeur général de l’Inspection de la médecine du travail et de la sécurité professionnelle, ce texte actualise 52 tableaux sur un total de 86 relatifs aux maladies professionnelles, sans en ajouter de nouvelles. Parmi les principales nouveautés figurent l’allongement de la durée de prise en charge des victimes, la possibilité de disposer d’un délai plus large pour effectuer les examens médicaux complémentaires, ainsi que l’intégration de nouvelles professions dans la liste ouvrant droit à indemnisation. Le responsable souligne que cette réforme s’inscrit dans une démarche d’ouverture en faveur des travailleurs, visant à leur offrir davantage de flexibilité pour constituer leurs dossiers, tout en tenant compte des évolutions scientifiques dans le domaine des maladies professionnelles.

En 2023, les maladies professionnelles déclarées ont connu une hausse de 25 % par rapport à 2022, avec 3 524 cas recensés, dont 43 % dans le secteur de l’habillement, dominés à 90 % par les affections musculo-squelettiques.