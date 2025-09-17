Tunisie : Prévisions météorologiques pour le mercredi 17 septembre 2025

Le temps sera globalement peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centre, et de l’est sur le sud. Ils seront forts près des côtes et sur les hauteurs, mais resteront faibles à modérés ailleurs.

La mer sera très agitée au nord, et deviendra progressivement très agitée sur le reste du littoral après avoir été agitée dans un premier temps.

Les températures connaîtront une légère baisse. Elles oscilleront entre 29 et 33 °C sur les côtes orientales, entre 34 et 37 °C dans les autres régions, et atteindront jusqu’à 39 °C dans le gouvernorat de Tozeur.