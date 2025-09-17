Tunisie : Grève des distributeurs de médicaments reportée

La fédération générale de la santé a annoncé mercredi le report de la grève des distributeurs en gros des médicaments, initialement prévue le jeudi 18 septembre courant, au 27 novembre 2025.

La fédération a souligné dans un communiqué publié sur sa page facebook, que le report de la grève a été décidé en vue de favoriser les conditions légales pour la tenue d’une réunion de conciliation par la commission centrale de conciliation, telle que mentionnée dans l’article 378 du code du travail.

Elle a relevé que la commission centrale de conciliation n’a pas convoquée la partie syndicale pour examiner les questions figurant dans le préavis de grève publié par l’union générale tunisienne du travail en date du 8 janvier 2025 comportant la décision de grève des distributeurs en gros des médicaments prévue le 23 janvier 2025 qui a été reportée au 11 avril 2025, au 20 mai 2025, puis au 18 septembre 2025.