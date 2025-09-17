Inscription universitaire 2025 : les nouveaux bacheliers appelés à compléter leur dossier

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé mercredi que, dans le cadre de la simplification des procédures administratives liées à l’inscription à l’université, les nouveaux bacheliers 2025 orientés vers les établissements universitaires doivent accéder à l’application « Massari » dédiée au dossier numérique de l’étudiant via le lien “dossier-inscription.rnu.tn”.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a ajouté que cette procédure intervient après le paiement des frais d’inscription par les nouveaux étudiants afin de valider leurs données relatives à leur acte de naissance, leur diplôme de baccalauréat et leur relevé de notes du baccalauréat pour compléter les procédures d’inscription à l’université.

Le ministère a précisé que cette procédure concerne également les nouveaux bacheliers de 2025 qui ont terminé leur inscription sur dossier.