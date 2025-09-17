Gaza : plus de 65 000 morts, un bilan qui dépasse celui de la guerre du Vietnam

Le bilan humain à Gaza a franchi un seuil tragique avec plus de 65 000 victimes recensées depuis le 7 octobre 2023, selon des sources médicales locales. En grande majorité des femmes et des enfants, ce chiffre place le conflit parmi les plus sanglants du XXIᵉ siècle.

Pour mesurer l’ampleur de cette hécatombe, il suffit de comparer : la guerre du Vietnam, considérée comme l’un des conflits les plus meurtriers du siècle dernier, causait en moyenne 2 000 morts civils par mois. À Gaza, ce sont plus de 5 000 personnes qui périssent chaque mois depuis près d’un an, un rythme effroyable qui illustre la gravité de la situation.

À ce jour, près de 166 000 blessés ont également été répertoriés, tandis que des milliers de personnes demeurent coincées sous les décombres, laissant présager un bilan encore plus dramatique dans les semaines à venir.