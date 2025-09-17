Gabès : nouveaux cas d’intoxication à Ghannouch liés à la pollution industrielle

La délégation de Ghannouch, à Gabès, a de nouveau été frappée par un grave incident environnemental dans la soirée du 16 septembre 2025. Douze habitants, âgés de huit à 43 ans, ont été admis aux urgences pour des difficultés respiratoires, tandis que plusieurs ouvriers du complexe de l’acide phosphorique ont également dû être hospitalisés.

Cet épisode survient à peine une semaine après une intoxication collective ayant touché une trentaine de personnes dans la même région. Face à la récurrence de ces drames, le gouverneur de Gabès a réuni en urgence les autorités régionales et les industriels afin d’exiger des plans d’action concrets pour réduire la pollution atmosphérique. Mais pour le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), ces incidents traduisent une crise chronique liée à la vétusté des infrastructures et à l’absence de volonté politique. L’organisation dénonce un « abandon systématique » de la région et appelle à l’application des mesures prévues depuis 2017 pour mettre fin au déversement de phosphogypse et au fonctionnement des unités polluantes.

Dans une zone déjà classée parmi les plus contaminées du pays, la population, soutenue par des collectifs citoyens, continue de revendiquer son droit fondamental à un environnement sain.