Football – LCA 2025-2026 : le programme du premier tour préliminaire (aller)

Programme du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026, dont les matchs aller sont prévus les 16, 19, 20, 21 septembre et 1er octobre 2025.

Les matchs retour devront avoir lieu les 24, 26, 27 septembre et le 5 octobre 2025.

16 septembre 2025:

Côte d’Or (Seychelles) – Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 0-2

Vendredi 19 septembre:

Dadje FC (Bénin) – Al Ahli Tripoli (Libye)

Wiliete Benguela (Angola) – Young Africans (Tanzanie)

African Stars (Namibie) – Vipers SC (Ouganda)

Samedi 20 septembre:

Bibiani Goldstars (Ghana) – JS Kabylie (Algérie)

FC Fassel (Libéria) – MC Alger (Algérie)

Ethiopian Insurance (Ethiopie) – Mlandege FC (Tanzanie)

Mogadishu CC (Somalie) – Kenya Police (Kenya)

Lioli FC (Lesotho) – Orlando Pirates (Afrique du Sud).

Power Dynamos (Zambie) – Asec Mimosas (Côte d’Ivoire)

Cercle Joachim (Maurice) – Atletico Petroleos (Angola)

JSK (RD Congo) – Rivers United (Nigeria)

Rahimo FC (Burkina Faso) – AS Mangasport (Gabon)

Gaborone United (Botswana) – Simba (Tanzanie)

Al-Hilal Benghazi (Libye) – Horoya AC (Guinée)

Dimanche 21 septembre:

Elgeco Plus (Madagascar) – Silver Strikers (Malawi)

Jamus FC (Soudan du Sud) – Al Hilal (Soudan)

Aigle Noir (Burundi) – Asas Télécom (Djibouti)

Colombe Sportive (Burundi) – ASC Jaraaf (Sénégal)

Fundacion Bata (Guinée Equatoriale) – FC Nouadhibou (Mauritanie)

AS Tempête (Congo) – Stade Malien (Mali)

Forces Armées (Niger) – ES Tunis (Tunisie)

AC Léopards (Congo) – Black Bulls (Botswana)

East End Lions (Sierra Leone) – US Monastir (Tunisie)

ASCK (Togo) – RS Berkane (Maroc)

Remo Stars (Nigeria) – US Zilimadjou (Comores)

Simba Bhora (Zimbabwe) – Nsingizini Hotspurs (Eswatini)

Real de Banjul (Gambie)- AS FAR (Maroc)

Lupopo (RD Congo) – El Merreikh (Soudan) (reporté à une date ultérieure)

Mercredi 01 octobre:

APR FC (Rwanda) – Pyramids FC (Egypte)