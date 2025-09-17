Football – LCA 2025-2026 : le programme du premier tour préliminaire (aller)

Programme du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026, dont les matchs aller sont prévus les 16, 19, 20, 21 septembre et 1er octobre 2025.
Les matchs retour devront avoir lieu les 24, 26, 27 septembre et le 5 octobre 2025.
16 septembre 2025:
Côte d’Or (Seychelles) – Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 0-2
Vendredi 19 septembre:
Dadje FC (Bénin) – Al Ahli Tripoli (Libye)
Wiliete Benguela (Angola) – Young Africans (Tanzanie)
African Stars (Namibie) – Vipers SC (Ouganda)
Samedi 20 septembre:
Bibiani Goldstars (Ghana) – JS Kabylie (Algérie)
FC Fassel (Libéria) – MC Alger (Algérie)
Ethiopian Insurance (Ethiopie) – Mlandege FC (Tanzanie)
Mogadishu CC (Somalie) – Kenya Police (Kenya)
Lioli FC (Lesotho) – Orlando Pirates (Afrique du Sud).
Power Dynamos (Zambie) – Asec Mimosas (Côte d’Ivoire)
Cercle Joachim (Maurice) – Atletico Petroleos (Angola)
JSK (RD Congo) – Rivers United (Nigeria)
Rahimo FC (Burkina Faso) – AS Mangasport (Gabon)
Gaborone United (Botswana) – Simba (Tanzanie)
Al-Hilal Benghazi (Libye) – Horoya AC (Guinée)
Dimanche 21 septembre:
Elgeco Plus (Madagascar) – Silver Strikers (Malawi)
Jamus FC (Soudan du Sud) – Al Hilal (Soudan)
Aigle Noir (Burundi) – Asas Télécom (Djibouti)
Colombe Sportive (Burundi) – ASC Jaraaf (Sénégal)
Fundacion Bata (Guinée Equatoriale) – FC Nouadhibou (Mauritanie)
AS Tempête (Congo) – Stade Malien (Mali)
Forces Armées (Niger) – ES Tunis (Tunisie)
AC Léopards (Congo) – Black Bulls (Botswana)
East End Lions (Sierra Leone) – US Monastir (Tunisie)
ASCK (Togo) – RS Berkane (Maroc)
Remo Stars (Nigeria) – US Zilimadjou (Comores)
Simba Bhora (Zimbabwe) – Nsingizini Hotspurs (Eswatini)
Real de Banjul (Gambie)- AS FAR (Maroc)
Lupopo (RD Congo) – El Merreikh (Soudan) (reporté à une date ultérieure)
Mercredi 01 octobre:
APR FC (Rwanda) – Pyramids FC (Egypte)