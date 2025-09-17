Flottille maghrébine : départ du dernier navire de Gammarth vers Gaza

Le député tunisien Mohamed Ali a annoncé ce mercredi 17 septembre 2025 que la dernière embarcation de la flottille maghrébine pour briser le blocus de Gaza a quitté le port de Gammarth afin de rejoindre le reste de l’escadre internationale, composée d’environ 40 navires, dont 13 issus du Maghreb.

Selon lui, entre 350 et 400 militants provenant de 47 pays participent à cette initiative solidaire. Toutes les embarcations ayant accosté dans les ports tunisiens ont désormais pris le large en direction de Gaza. Mohamed Ali a salué le peuple tunisien pour son soutien exemplaire, affirmant que la Tunisie s’est imposée comme une véritable terre d’accueil pour les défenseurs de la liberté et de la cause palestinienne.