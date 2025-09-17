Bizerte : Saisie de 35,2 tonnes de légumes et fruits

Une campagne de contrôle économique menée, en début de semaine, dans la ville de Bizerte a permis de saisir 35,2 tonnes de légumes et fruits dans les circuits de commerce non reglemntés.

Une source responsable de la brigade régionale de la police municipale a indiqué, à l’Agence TAP, que la marchandise saisie a été réinjectée sur le marché de gros de Zarzouna.

Elle a ajouté que 3 tonnes de poissons saisies ont été aussi réintroduites sur le marché aux poissons de Bizerte.

Par ailleurs, deux camions ont été confisqués lors de cette campagne économique, selon la même source.