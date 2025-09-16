Yémen : l’armée israélienne bombarde le port de Hodeïda avec 12 frappes aériennes

L’armée d’occupation israélienne a mené, ce mardi 16 septembre 2025, une série de douze frappes aériennes contre le port de Hodeïda, à l’ouest du Yémen, selon ce qu’a rapporté la chaîne Al-Masirah sur la plateforme X.

Le bombardement a été précédé d’un avertissement urgent lancé par l’armée israélienne, sommant d’évacuer la zone portuaire en annonçant de nouvelles attaques « dans les heures à venir ».

Cette escalade survient après plusieurs frappes menées la semaine dernière contre la capitale Sanaa et la région d’Al-Jawf, qui avaient visé notamment le siège de l’orientation morale dans le quartier d’Al-Tahrir ainsi que le bâtiment de l’état civil à Al-Hazm, faisant près de 48 martyrs.