Tunisie : Prévisions météo du mardi 16 septembre 2025

Temps peu nuageux sur la plupart des régions à nuageux localement l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud.

Les températures maximales sont situées entre 30 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 39 degrés sur le reste des régions.

Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud faible à modéré devenant relativement fort à la fin de la journée près des côtes nord et sur les hauteurs. mer généralement peu agitée devenant progressivement agitée dans la zone de Serrat (nord-ouest de la Tunisie).