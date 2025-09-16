Tunisie : forte baisse des mariages et des naissances en 2024, selon l’INS

Selon les dernières statistiques publiées par l’Institut national de la statistique, la Tunisie a enregistré en 2024 une baisse significative de ses indicateurs démographiques. Le nombre de mariages est passé de 78 115 en 2023 à 70 942 en 2024, soit une diminution d’environ 10 %.

De même, les naissances ont reculé à 133 322 contre 147 242 l’année précédente, affichant un recul similaire. Le recensement général révèle par ailleurs que le taux de fécondité s’établit désormais à 1,7 enfant par femme, un niveau inférieur au seuil de remplacement des générations (2,1).

Cette tendance met en évidence l’accélération du vieillissement démographique en Tunisie, conséquence directe des mutations sociales et économiques que connaît le pays.