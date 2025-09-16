Tunisie–Arabie Saoudite : un partenariat pour améliorer les services de la Omra

Un protocole de coopération a été signé entre la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) et le Comité National pour la Omra et la Visite (Ziara) du Royaume d’Arabie Saoudite.

Cet accord entend développer et améliorer les services de la Omra, Il a, également, pour objectif de faciliter les procédures pour les pèlerins et les visiteurs, de renforcer le partenariat entre les entreprises et institutions tunisiennes et saoudiennes et de promouvoir le tourisme religieux, indique la FTAV dans un communiqué publié mardi.

Il a été signé par le président de la FTAV, Ahmed Betaieb et le vice-président du Comité National pour la Omra et la Visite du Royaume d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Hicham Al-Habbach.