Protection civile : 528 interventions en 24 heures

Les unités de la Protection civile ont effectué 80 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions du pays au cours des dernières vingt-quatre heures, selon une publication du porte-parole de la Protection civile, ce mardi, sur sa page Facebook.

Le nombre total des interventions réalisées par les agents de l’Office national de la Protection civile entre 6h du matin du 15 septembre 2025 et 6h du matin du 16 septembre 2025 s’élève à 528 interventions, dont 80 pour l’extinction d’incendies, 186 pour le secours et l’assistance sur les routes et 245 pour des interventions hors accidents de la circulation.