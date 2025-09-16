Jendouba : une mère s’immole après le refus d’inscrire sa fille dans un autre lycée

Un drame bouleversant a secoué le gouvernorat de Jendouba, où une mère de famille s’est immolée par le feu après le refus de mutation de sa fille vers un autre lycée.

Selon Farid Faddaoui, secrétaire général de la section régionale de l’éducation secondaire, intervenant sur les ondes de Mosaïque FM ce mardi 16 septembre 2025, la décision du commissariat régional de l’éducation de transférer neuf élèves vers un autre établissement, en raison de la surcharge des classes, serait à l’origine de cette tragédie.

La mère, qui avait tenté de convaincre l’administration de maintenir sa fille dans son lycée initial, n’a pas supporté le refus opposé à sa requête et a commis ce geste désespéré devant l’établissement. La victime a été transportée en urgence à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous.