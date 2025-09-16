Ariana : Saisie de 7,4 tonnes de farine subventionnée

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce au gouvernorat de l’Ariana ont saisi, récemment, une quantité de 7,4 tonnes de farine subventionnée dans une boulangerie classée à El Mnihla.

Le directeur régional du commerce, Sami Béjaoui a indiqué à l’Agence TAP que la marchandise a été confisquée car le propriétaire a cessé de produire du pain alors qu’il recevait son quota de farine subventionnée.

Des mesures réglementaires ont été prises à l’encontre du contrevenant et la marchandise saisie sera injectée dans les circuits de distribution légaux, a ajouté la même source.