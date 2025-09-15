Tunisie : une école au cœur du désert ne compte que huit élèves inscrits

Au cœur du désert tunisien, à la frontière avec l’Algérie, l’école de la petite localité d’El Taamir, relevant de la délégation de Hazoua, a rouvert ses portes dans des conditions jugées excellentes.

Selon la Télévision tunisienne, elle n’accueille toutefois que huit élèves cette année, illustrant la réalité des zones rurales et frontalières où la densité démographique reste faible.

Malgré ce nombre réduit, l’établissement demeure un symbole de l’engagement de l’État à garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants, même dans les régions les plus reculées du pays.