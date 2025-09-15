Tunisie : 18 navires de la Flottille Al-Soumoud quittent les ports vers Gaza

La Flottille Al-Soumoud » pour briser le blocus de Gaza poursuit son élan depuis la Tunisie. Depuis le samedi 13 septembre 2025, dix-huit navires ont déjà quitté les ports de Bizerte, La Goulette et Sidi Bou Saïd, dont quatorze en provenance de Bizerte, trois de La Goulette et un baptisé Hind Rajeb, parti de Sidi Bou Saïd sous pavillon tunisien avec trois participants à son bord.

Les organisateurs ont annoncé le début du rassemblement des navires tunisiens en haute mer, où ils rejoindront les embarcations espagnoles pour faire route commune vers les eaux internationales. Ce convoi, qui comptera plus de quarante navires – dont vingt-deux espagnols – réunira des militants venus de Tunisie, du Maghreb, mais aussi d’Europe, d’Amérique latine, des États-Unis, du Pakistan, de l’Inde, de la Malaisie et de l’Afrique du Sud, illustrant la portée internationale de cette mobilisation solidaire.