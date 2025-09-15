Football : Le président de la FTF Moez Nasri élu président de la commission d’appel de l’UAF

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Moez Nasri, a été élu président de la commission d’appel de l’Union arabe de football, à l’occasion de la 28e Assemblée générale de l’instance arabe tenue, lundi, dans la capitale saoudienne, Riyad.

L’AG était consacrée à l’élection du président et des membres du Conseil de l’Union arabe pour le mandat 2025-2029, et à la désignation des candidats des 22 fédérations arabes membres pour les organes judiciaires et les commissions auxiliaires, en plus de la tenue de la 79e réunion du Conseil de l’Union arabe.