Tunisie : 120 000 élèves reçoivent des aides scolaires pour la rentrée 2025/2026

À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2025/2026, l’Union tunisienne de solidarité sociale a annoncé un vaste programme de soutien en faveur des familles à revenu limité.

Sa présidente, Naïma Jlassi, a indiqué que 120 000 élèves bénéficient cette année d’aides scolaires d’une valeur totale de 6 millions de dinars, comprenant des fournitures, des équipements et des allocations financières de 100 dinars par élève et 120 dinars par étudiant.

Elle a précisé que la valeur globale de l’ensemble des aides, matérielles et financières, avoisine les 60 millions de dinars, mobilisés par l’État pour alléger les charges de la rentrée et garantir l’égalité des chances entre tous les élèves et étudiants tunisiens.