Tunis : un jeune incarcéré pour avoir brandi une arme en plastique contre une patrouille de police

Un jeune homme a été placé en détention par décision du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos le montrant en train de pointer une arme factice en direction d’une patrouille sécuritaire à Sidi Bou Saïd, en marge des activités de la flottille « As-Soumoud ».

Dans un autre enregistrement, on le voit également protester contre un agent de la police de la circulation. D’abord retenu par la brigade de police judiciaire de Carthage, il a ensuite été déféré devant le parquet qui a émis un mandat de dépôt à son encontre. Le jeune homme sera jugé en comparution immédiate devant la chambre correctionnelle pour répondre des faits qui lui sont reprochés.