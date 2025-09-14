Bizerte – Agil livre 32 000 litres de carburant aux navires de la flottille Al-Soumoud

La société nationale Agil a annoncé, par la voix de son président-directeur général, Khaled Bettine, l’envoi d’un camion-citerne chargé de carburant vers le port de Bizerte afin d’approvisionner les navires de la flottille Al-Soumoud.

Après avoir déjà fourni les quantités initialement demandées lors de l’escale des navires à Sidi Bou Saïd, aucune nouvelle requête n’avait été formulée jusqu’à présent. Selon le correspondant local de Mosaïque FM, Mourad Dallaji, le camion, transportant 32 000 litres de carburant, est arrivé au port de Bizerte « Cap 3000 » et a entamé l’opération de ravitaillement des navires de la flottille, leur garantissant ainsi la poursuite de leur mission.