L’OTE lance dès octobre sa 3e édition d’enseignement de l’arabe pour la diaspora

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) lance la troisième édition de son programme d’enseignement de l’arabe aux enfants des Tunisiens résidant à l’étranger, qui se déroulera du 3 octobre au 12 décembre 2025 à Tunis, en collaboration avec l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV).

Les familles intéressées peuvent effectuer leur pré-inscription dès maintenant sur le site officiel de l’IBLV : www.iblv.rnu.tn. L’OTE prendra en charge 70 % des frais de scolarité, d’hébergement et de l’assurance, les parents devant assumer les 30 % restants.

Ce programme, inscrit dans le cadre des actions culturelles et éducatives annuelles de l’OTE, vise à renforcer les liens identitaires des jeunes générations de la diaspora avec leur langue et leur patrimoine culturel tunisiens.