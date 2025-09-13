Kasserine : un adolescent de 15 ans arrêté pour avoir violenté sa sœur de 10 ans

Un adolescent âgé de 15 ans a été placé en garde à vue à Kasserine, sur décision du parquet près le tribunal de première instance, après avoir violemment agressé sa sœur de dix ans.

Selon les premiers éléments relayés par le porte-parole officiel des tribunaux de Kasserine, le juge Imed Al-Omri, l’affaire a éclaté suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’images montrant les traces de sévices subis par la fillette. Contactée par Mosaïque FM, la famille a confirmé que l’adolescent avait effectivement utilisé un câble électrique pour frapper sa sœur, provoquant une vive émotion et une indignation générale.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la nécessité de renforcer la protection des enfants contre toutes formes de violence domestique.