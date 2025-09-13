Bizerte : 21 tonnes de fruits et légumes réinjectées dans les circuits légaux

Les services de contrôle relevant de la brigade régionale de la police municipale et de la direction régionale du commerce, ont procédé à la réinjection de 21 tonnes de fruits et légumes dans les circuits légaux de distribution.

Cette intervention a été effectuée à l’issue d’une vaste campagne menée aux entrées de la ville de Bizerte, en collaboration avec les services sécuritaires, a indiqué à l’Agence TAP une source responsable de la brigade régionale de la police municipale.

L’opération de contrôle conjointe, s’inscrit dans le cadre des efforts de suivi des prix, de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle.

Pour ce faire, d’importants moyens logistiques et humains ont été mobilisés dans la nuit de vendredi à samedi afin de lutter contre toutes les formes de commerce informel, garantir l’approvisionnement en produits de consommation dans les circuits officiels et de contenir la hausse des prix.

Par ailleurs, une tonne de poissons et de viandes rouges a été saisie, puis redirigée vers les circuits légaux de commercialisation.

La campagne se poursuivra et concernera l’ensemble des secteurs économiques et commerciaux de la région, a affirme la même source.