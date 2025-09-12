Tozeur : Soutien aux élèves issus de familles démunies

La commission régionale de solidarité sociale, en coordination avec la direction régionale des affaires sociales de Tozeur, est sur le point de lancer une opération de distribution des aides scolaires au profit des familles à faible revenu et des catégories vulnérables.

A cet égard, près de 10 mille élèves et étudiants issus de familles nécessiteuses et bénéficiaires du programme national d’aide sociale recevront une allocation de 100 dinars chacun, a indiqué le coordinateur régional de la solidarité sociale, Mongi Mabrouk à l’Agence TAP.

Parallèlement, la commission régionale de solidarité sociale distribuera environ 3 800 aides en nature comprenant des fournitures scolaires (cartables, cahiers et autres) destinées aux enfants issus de familles démunies non inscrites dans le programme des familles nécessiteuses.

Ces aides seront directement remises au niveau des établissements scolaires, en coordination avec les autorités locales et la direction régionale des affaires sociales.

Les interventions devraient couvrir près de 70% des élèves de la région, tous niveaux confondus, auxquelles s’ajoutent d’autres aides disponibles dans les dépôts de la commission, notamment des articles vestimentaires et scolaires, qui seront distribués après la rentrée scolaire.