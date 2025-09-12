Médenine : La liste définitive des licences de taxi individuel approuvée

La commission consultative régionale du transport de Médenine a approuvé, lors d’une réunion tenue récemment la liste définitive des bénéficiaires des licences de taxi individuel, dont le nombre s’élève à 155 licences.

La liste nominative a été publiée sur la page officielle du gouvernorat sur le réseau social Facebook.

Ces licences ont été attribuées comme suit: 49 licences pour les délégations de Médenine-Nord et Médenine-Sud, 35 licences pour Zarzis, 16 licences pour Ben Guerdane, 5 licences pour Beni Khedache, 24 licences pour Djerba Houmt Souk, 16 licences pour Djerba-Midoun et 6 licences pour Djerba Ajim. Des licences ont également été accordées à des personnes à besoins spécifiques.

La commission a par ailleurs examiné des requêtes visant l’obtention de certificats d’agrément en vue de bénéficier du régime fiscal préférentiel pour l’acquisition de véhicules de transport public non régulier de personnes.