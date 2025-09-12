Décès de Mohamed Amouri : pionnier du tourisme de luxe en Tunisie

Mohamed Amouri, figure emblématique du secteur touristique tunisien, s’est éteint ce vendredi 12 septembre 2025, laissant derrière lui un héritage considérable.

Visionnaire, il a toujours défendu l’idée d’une Tunisie misant sur le tourisme de luxe afin d’attirer une clientèle internationale exigeante et de positionner le pays comme une destination haut de gamme.

Grâce à son engagement et à sa conviction, il a contribué à développer une offre hôtelière raffinée, incarnée par des établissements devenus de véritables références à Hammamet, Sousse et Djerba. Par son parcours, il a marqué durablement l’histoire de l’hôtellerie tunisienne et méditerranéenne. Ses obsèques auront lieu ce samedi au cimetière de Hammamet.