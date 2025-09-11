Tunisie : Sihem Ben Sedrine et Mabrouk Korchid renvoyés devant la chambre criminelle

La chambre des mises en accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé, le 10 septembre 2025, de renvoyer devant la chambre criminelle Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), ainsi que l’ex-ministre Mabrouk Korchid.

Deux dossiers sont au cœur de cette décision : le premier lié à un accord de réconciliation conclu avec Abdelmajid Bouden dans le cadre de l’affaire de la Banque Franco-Tunisienne (BFT), ayant conduit à l’émission d’un mandat de dépôt contre ce dernier, et le second relatif à un règlement entre l’IVD et l’homme d’affaires Slim Chiboub, dont la demande de libération a été rejetée. Sihem Ben Sedrine reste par ailleurs impliquée dans plusieurs autres affaires, notamment celle portant sur la falsification présumée du rapport final concernant le litige entre l’État tunisien et la BFT.

Après avoir connu la détention préventive puis la remise en liberté en février 2025, elle demeure sous le coup de poursuites judiciaires. Quant à Mabrouk Korchid, poursuivi dans un dossier distinct lié également aux activités de l’IVD, il vit actuellement à l’étranger en état de liberté.