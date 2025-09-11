Tunis : la municipalité suscite la polémique en célébrant… un changement de sacs-poubelles !

La municipalité de Tunis a suscité une vague d’ironie sur les réseaux sociaux après avoir publié, ce jeudi 11 septembre 2025, des photos mettant en avant des agents municipaux en train de remplacer des sacs-poubelles dans des conteneurs publics, notamment à la place Barcelone et à la place Mongi Bali.

Une opération de propreté pourtant banale et quotidienne, présentée comme un véritable “événement” par la première municipalité du pays. Beaucoup de citoyens y ont vu une tentative maladroite de communication, soulignant le décalage entre la mise en scène de ce geste ordinaire et les attentes réelles des habitants de la capitale, qui espèrent des projets d’envergure : infrastructures modernes, espaces verts bien entretenus, solutions structurelles pour la gestion des déchets. Les commentaires moqueurs n’ont pas tardé à fuser : certains se sont demandé s’il fallait désormais prévoir une fanfare pour célébrer chaque sac remplacé, d’autres ont ironisé sur la grandeur de “l’exploit” alors que Tunis continue de souffrir d’une saleté chronique.

En définitive, si le remplacement des sacs-poubelles reste une mission essentielle du service municipal, en faire un sujet de fierté publique révèle davantage une crise de communication qu’une véritable politique de gestion urbaine.