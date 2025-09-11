Produits de lissage toxiques : risques pour les reins, le foie et les voies respiratoires

Les produits de lissage capillaire à base d’acide glyoxylique représentent une menace bien plus grave que de simples cheveux abîmés.

Comme l’a expliqué Zohra Jemmali, directrice générale de l’Agence nationale d’évaluation des risques, ces substances toxiques peuvent pénétrer dans l’organisme, se diffuser dans le sang et causer des lésions sévères au foie et aux reins, allant parfois jusqu’à l’insuffisance rénale, avec déjà des cas d’hospitalisation recensés. Le danger ne s’arrête pas là : inhalés ou appliqués régulièrement, ces produits favorisent des irritations respiratoires, des inflammations oculaires, des brûlures du cuir chevelu et une chute des cheveux. Face à cette situation, les autorités ont décidé d’interdire leur fabrication, importation et commercialisation.

Zohra Jemmali invite ainsi les consommateurs à opter pour des alternatives naturelles, telles que les huiles végétales ou les beurres nourrissants, qui offrent un soin capillaire efficace sans compromettre la santé.