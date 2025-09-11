Bizerte : Dix navires de la flottille “Soumoud” accostent au port de plaisance Cap 3000

Une dizaine de navires de la “flottille de la résilience” (Soumoud), destinée à briser le blocus imposé à Gaza, ont accosté avec succès, jeudi en fin de matinée, au port de plaisance Cap 3000 de Bizerte, a indiqué, Khaled Boujemâa, membre du comité d’organisation engagé dans cette initiative.

Selon la même source, ces dix embarcations transportent des activistes venus de divers pays, aux côtés de leurs homologues tunisiens.

Une vingtaine d’autres navires sont en route vers la côte de Bizerte, précisément vers la zone au large, où le comité d’organisation se dit pleinement mobilisé pour garantir toutes les conditions d’accueil avant la traversée vers les territoires palestiniens occupés, avec pour objectif de briser le blocus imposé à Gaza et d’acheminer des aides humanitaires, a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs souligné que le gouvernorat de Bizerte, à l’instar de l’ensemble du pays, se prévaut d’être le point de départ de cette caravane maritime, exprimant sa reconnaissance envers les différentes structures de l’État qui ont contribué à en assurer la réussite.

Il a enfin réaffirmé la détermination de tous les participants à mettre fin au blocus israélien sur Gaza et à soutenir le peuple palestinien dans les territoires occupés.