Kef : 96 infractions économiques relevées durant la première semaine de septembre

Quelque 96 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat du Kef, durant la première semaine du mois de septembre, à l’issue de 486 visites d’inspection.

Le directeur régional du commerce, Ridha Bouraoui a indiqué à l’Agence TAP, mercredi, que les contraventions commises sont liées notamment à la vente conditionnée, au non-respect des dispositions de subvention, à l’augmentation illégale des prix et au non affichage des prix.

Ces infractions ont été enregistrées, en particulier, dans les secteurs des produits alimentaires et des fournitures scolaires, a ajouté la même source.