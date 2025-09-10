Flottille pour Gaza : le départ reporté à cause du mauvais temps

La coordination de la Flottille internationale pour briser le blocus de Gaza a annoncé le report du départ de l’expédition, initialement prévu ce mercredi à 16h.

Selon les organisateurs, cette décision a été prise en raison des conditions météorologiques défavorables ainsi que du non-achèvement de certaines procédures logistiques indispensables. Le départ de la flottille mondiale devrait ainsi avoir lieu demain, jeudi, ou au plus tard vendredi, afin de garantir la sécurité des participants et la réussite de cette initiative humanitaire.