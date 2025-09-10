Ben Arous : 4 mille aides au profit des élèves issus de familles démunies

Quelque 4 mille aides en nature seront, bientôt, distribuées au profit des élèves issus de familles démunies dans le gouvernorat de Ben Arous.

La responsable à la direction régionale des affaires sociales, Raoudha Khaldi a indiqué à l’Agence TAP que ces aides consistent notamment en des fournitures scolaires (cartables, livres et cahiers scolaires), ajoutant qu’une aide financière à raison de 100 dinars par élève sera, également, allouée par le ministère des affaires sociales à ces bénéficiaires.