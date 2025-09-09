Sidi Bouzid : Remise des clefs de 29 logements sociaux aux 25 blessés martyrs de la Révolution

Au cours de sa visite au gouvernorat de Sidi Bouzid, le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Salah Zouari a remis les clefs de 29 logements sociaux individuels au profit des représentants de la Fondation Fida dans le cadre d’un projet de construction de 178 logements sociaux d’une superficie totale couverte estimée à 49,5 mètres carrés

Le Ministre a déclaré que la remise des clefs de ces logements s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’attention du Président de la République aux blessés de la révolution et aux familles des martyrs et de la reconnaissance de leur rôle,

Le responsable de la fondation Fida, Ahmed Jaafar, a considéré que la remise des clefs de ces logements est “un message symbolique et fort au gouvernorat de Sidi Bouzid, berceau de la révolution, et une poursuite de la politique de la fondation qui vise à prendre soin des blessés de la révolution et les familles des martyrs”.

Il a expliqué que les bénéficiaires de ces logements sociaux s’élève à 25 blessés et 3 logements au profit des familles des martyrs des opérations terroristes et une famille d’un blessé décédé.

Le ministre de l’équipement et de l’Habitat a également été informé de l’avancement d’un certain nombre de projets d’équipement dans le gouvernorat tels que les travaux de renforcement de la route nationale no 3 bis du point kilométrique 0 au point kilométrique 22, dont le coût s’élève à 31,461 millions de dinars, et le taux d’avancement des travaux a atteint 98%.

il est prévu que les travaux s’achèveront dans les semaines à venir.

Le Ministre a également visité la délégation de Bir Elhafey , où il a inspecté les travaux de réhabilitation de la route locale n° 889 du point kilométrique 0 au point kilométrique 25 reliant les délégations de Bir Elhafey et d’El Hichria, en plus d’inspecter les travaux de réhabilitation de la route locale n° 891 du point kilométrique 15 au point kilométrique 33 reliant Regueb et les frontières du gouvernorat de Sfax, avec un taux d’avancement de 65%

Les travaux de construction de ces deux projets, qui ont coûté la bagatelle de 54,24 millions de dinars et s’étendant sur une longueur de 43 km, s’inscrivent dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures de Sidi Bouzid, financé par la Banque africaine de développement, qui vise à améliorer et développer les infrastructures routières, à renforcer la sécurité routière, à réduire les accidents, à attirer les investissements, à développer les activités économiques et aussi créer des emplois directs (liés à la construction) et indirects

Le ministre a écouté un certain nombre de citoyens concernant l’achèvement de certaines parties des routes ou concernant la perturbation du processus de compensation.

Il a souligné l’importance de surmonter toutes les difficultés, qu’elles soient immobilières ou aussi liées à la construction d’un certain nombre de réseaux d’eau et d’électricité, pour terminer les travaux dans les délais qui ont été annoncés précédemment.

Il a relevé que les fonds consacrés à tous les projets annoncés sont disponibles et toutes les autorités locales, régionales et centrales sont mobilisées pour résoudre divers problèmes afin d’assurer la sécurité des usagés de ces routes et garantir les droits des différentes parties.

La visite a permis également l’inspection des travaux de renforcement de la route nationale n° 14 du point kilométrique 105 au point kilométrique 113, ainsi que du point kilométrique 85 au point kilométrique 89 et du point kilométrique 94 au point kilométrique 100.