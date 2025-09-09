Orages, pluies et vents violents : les recommandations du ministère de l’Agriculture

Le ministère de l’Agriculture a lancé ce mardi 9 septembre 2025 un appel de vigilance à l’adresse des agriculteurs et éleveurs, leur recommandant de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires face aux perturbations météorologiques annoncées par l’Institut national de la météorologie.

De fortes pluies orageuses, parfois accompagnées de grêle, sont attendues sur le nord et le centre du pays, avec des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 mm, ainsi que des rafales de vent dépassant ponctuellement les 80 km/h. Dans le sud, ces vents risquent de soulever sable et poussière. Afin de réduire les risques, le ministère conseille de mettre le bétail et les équipements agricoles à l’abri, loin des zones à risque d’inondation, et de vérifier la résistance des serres face aux rafales prévues.