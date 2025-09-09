Le ministre saoudien des Affaires étrangères attendu à Tunis

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan bin Abdullah, effectue ce mardi une visite de travail en Tunisie à l’invitation du ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Selon le département des affaires étrangères, la 4e session du comité de suivi et de concertation politique, coprésidée par les deux ministres, se réunira à cette occasion, et sera dédiée à l’examen des moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi qu’à l’intensification de la coordination et de la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La 3e session du comité de suivi et de concertation politique entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite s’est tenue en septembre 2023, à Riyad, en Arabie Saoudite,