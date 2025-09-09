Le Kef : consultations ophtalmologiques gratuites pour élèves et étudiants à la rentrée

À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, le centre régional de médecine scolaire et universitaire du Kef a lancé, en partenariat avec le service d’ophtalmologie de l’hôpital régional, une campagne de dépistage visuel gratuite destinée aux élèves et étudiants.

Cette initiative, qui se déroule du mardi 9 au jeudi 11 septembre 2025, s’inscrit dans le cadre des efforts de la direction régionale de la santé pour protéger la vue des jeunes et promouvoir la sécurité sanitaire de la communauté.

Les bénéficiaires profiteront non seulement de consultations spécialisées, mais également de lunettes médicales gratuites adaptées à leurs besoins. À ce jour, 150 inscriptions ont déjà été enregistrées, un chiffre qui devrait augmenter d’ici la fin de l’opération.