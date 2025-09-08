L’activité des cellules orageuses se poursuivra durant le reste de la journée du lundi sur le Centre et localement sur le Nord, et dans les régions de Sfax et de Gabès, accompagnée de pluies, avec possibilité des chutes de grêle dans certains endroits limités, puis le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera, de secteur Sud au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, relativement fort, près des côtes Est, et il sera faible à modéré dans le reste des régions. Il se renforcera provisoirement pour dépasser 70 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition des nuages orageux.

La mer sera peu agitée, à localement moutonneuse dans les côtes Est.

Les températures oscilleront la nuit entre 26 et 32 degrés et dans la limite de 24 degrés dans les hauteurs Ouest.