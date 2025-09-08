Tunisie : 36 ans de prison pour le chef d’un réseau de trafic de drogue

La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé une lourde peine de 36 ans de prison à l’encontre du chef d’un vaste réseau de trafic de drogue, actif depuis les zones frontalières jusqu’à plusieurs quartiers de la capitale, ainsi que dans les discothèques de Gammarth, Sousse et Hammamet.

L’accusé, qui a reconnu les faits lors de son procès, avait été arrêté en possession d’une importante quantité de stupéfiants comprenant 198 plaques de cannabis, 2 579 comprimés et plusieurs kilos de cocaïne. Les autres membres de ce réseau criminel ont également écopé de peines sévères allant de 15 à 20 ans de prison, assorties d’amendes dépassant chacune les 200 000 dinars.