Marseille : le maire menacé de mort après avoir dégusté un couscous au Festival Kouss Kouss !

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a été la cible de menaces de mort et d’un torrent d’insultes après avoir simplement participé au Festival Kouss Kouss, un rendez-vous culinaire célébrant le couscous comme patrimoine méditerranéen.

Pour avoir partagé un moment de convivialité autour de ce plat emblématique, l’édile a vu déferler sur les réseaux sociaux une vague de messages haineux, certains appelant à sa pendaison ou à sa déportation. Refusant de céder à l’intimidation, Payan a dénoncé publiquement ces dérives et rappelé son attachement au vivre-ensemble qui fait l’identité de Marseille.

Rapidement, de nombreux élus de gauche lui ont exprimé leur solidarité, condamnant une nouvelle fois la banalisation des discours racistes et des violences verbales attisées par l’extrême droite. Cette affaire illustre, dans un climat politique déjà tendu, la fragilité du débat public face à la montée des haines identitaires.