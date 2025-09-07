Tunisie – Météo : Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions

Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions ce dimanche. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, (INM), des nuages progressivement denses apparaitront l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre et localement sur le sud avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies qui concerneront localement les régions Est avec chute de grêles par endroits limités.

Vent de secteur Est au nord et au centre et de secteur sud au sud faible à modéré. Les températures maximales seront comprises entre 30° et 34° sur les régions côtières et les hauteurs et entre 35° et 41° sur le reste des régions.