Tunisie- Météo : Températures maximales comprises entre 35 et 40 degrés

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviennent progressivement plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre et localement le sud, avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies qui concerneront progressivement certaines régions est. Chute de grêles par endroits.

Vent de secteur est sur le sud, faible à modéré, devenant plus fort prés des côtes nord, l’après-midi, et dépassant temporairement 60 km/h en rafales et sous orages.

Mer peu agitée à moutonneuse dans le nord.

Températures maximales comprises généralement entre 35 et 40 degrés et aux alentours de 32 sur les hauteurs et au Cap Bon.