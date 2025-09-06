Perturbations météorologiques : Plusieurs régions placées en vigilance jaune

La carte de vigilance actualisée, samedi, par l’Institut national de la météorologie (INM) attribue la couleur jaune aux régions du Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa et Gabès en raison de perturbations météorologiques attendues.

D’après l’INM, la situation météorologique est marquée, samedi, par des cellules orageuses locales avec des pluies et des chutes de grêle par endroits ainsi que des vents forts dépassant temporairement 60 km/h en rafales et sous orages.

La Vigilance jaune, requiert selon l’INM, une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque météorologique.

La Vigilance météorologique vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique. Elle est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d’intervention et les professionnels et structures de santé.

Une carte de Vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.