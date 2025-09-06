Nuit instable en Tunisie : pluies, orages et rafales de vent dépassant 70 km/h

La soirée de ce samedi 6 septembre 2025 sera marquée par la poursuite de l’activité orageuse sur plusieurs régions du pays.

Des cellules orageuses se développeront sur le centre-ouest, localement sur les reliefs du nord-ouest ainsi que sur le sud-ouest, donnant lieu à des pluies parfois abondantes accompagnées de chutes de grêle, avant de gagner progressivement certaines zones de l’est du centre et du sud en début de nuit. Par la suite, le ciel deviendra partiellement nuageux sur l’ensemble des régions. Les températures nocturnes varieront entre 23 et 28 °C sur le nord, le centre et le sud-est, et oscilleront entre 28 et 33 °C ailleurs.

Le vent, de secteur sud, soufflera généralement faible à modéré mais pourra temporairement dépasser les 70 km/h en rafales sous orages. Quant à la mer, elle sera agitée au large de Serrat et peu agitée à calme sur les autres côtes.